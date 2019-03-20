22 марта музей «Тульские древности» приглашает туляков и гостей города на праздник, посвященный вторым закличкам весны.

На встрече предстоит не только познакомиться с народными традициями, но и узнать о важной роли птиц в жизни наших предков, найти в себе «птичьи» черты, поиграть и поводить хороводы. Также на празднике можно смастерить птичку из ткани и обсудить кулинарные рецепты, которые помогут испечь жаворонков и порадовать родных и близких.

Вход свободный.

В народной традиции было принято весну встречать и закликать. Делали это в разные дни. На Масленицу, когда провожали зиму и сжигали чучело, давая тем самым дорогу весне. 22 марта, в день весеннего равноденствия, который также называли «Сороки» в честь сорока севастийских мучеников или «Жаворонки». Последние заклички весны выпадали на 7 апреля, на праздник Благовещения, когда птичек выпускали на волю из клеток, тем самым подтверждая приход весны. Могли встречать весну, не опираясь на даты: когда начнет сходить снег и появятся первые проталинки.

На «Сороки» и «Жаворонки» встречали весну так. Пекли из теста птичек, выходили с ними на улицу, забирались повыше (на сугроб, горку, крыши домов) и пели песенки-заклички, посвященные весне и жаворонкам. Эти птицы, по поверьям, первыми прилетали с юга и несли на своих крылышках весну. Потом булочки-жаворонки съедали.