Земля и воля. Другие времена

Сохраняет ли современный ленд-арт революционный, протестный импульс родоначальников направления, американских художников 1960-х?

Битва категорий. Что значимей для восприятия произведений ленд-арта — пространство или время?

Что роднит ленд-арт с поэзией, и в чем разница между пространственной и словесной метафорами?

Об этом и не только на материале проектов художника и поэта Евгения Стрелкова берётся поразмышлять кандидат философских наук Денис Бычихин.

Цена билета — 100 р.

Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (проспект Ленина, 27).

Телефон для справок: 70−40−58.