Земля и воля. Другие времена
Сохраняет ли современный ленд-арт революционный, протестный импульс родоначальников направления, американских художников 1960-х?
Битва категорий. Что значимей для восприятия произведений ленд-арта — пространство или время?
Что роднит ленд-арт с поэзией, и в чем разница между пространственной и словесной метафорами?
Об этом и не только на материале проектов художника и поэта Евгения Стрелкова берётся поразмышлять кандидат философских наук Денис Бычихин.
Цена билета — 100 р.
Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (проспект Ленина, 27).
Телефон для справок: 70−40−58.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25
7 сентября 2018, пятница
18:00