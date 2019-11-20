Выставка собак всех пород

На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдет Всероссийская выставка собак, организованная кинологическими клубами «Чемпион» и «Аванти».

Гости смогут увидеть лучших представителей 5 пород:

аляскинский маламут,

самоедская собака,

сибирский хаски,

лабрадор-ретривер

силихем-терьер