Выставка собак всех пород
На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдет Всероссийская выставка собак, организованная кинологическими клубами «Чемпион» и «Аванти».
Гости смогут увидеть лучших представителей 5 пород:
- аляскинский маламут,
- самоедская собака,
- сибирский хаски,
- лабрадор-ретривер
- силихем-терьер
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Вяземская, д. 10
24 ноября 2019, воскресенье
11:00
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 540 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽