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Война и мир

Война и мир

Это путешествие основано на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте использованы фрагменты романа «Война и мир». Аудиоспектакль дает возможность остаться наедине с текстами Толстого, по новому увидеть усадьбу и понять что-то о себе и жизни вокруг.

Неожиданный формат проекта — прогулка в наушниках — позволит каждому получить свой собственный уникальный чувственный и эмоциональный опыт, а живое пространство усадьбы, внутри которого развернется действие, поможет максимально погрузиться в историю сложных человеческих взаимоотношений.

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» создан режиссером Евгением Маленчевым, драматургом Юлией Поспеловой, художником Анастасией Бугаевой и композитором Григорием Полухутенко. Впервые он был представлен публике в рамках Международного театрального фестиваля Толстой Weekend в июне 2018 года.

Начало сеансов — в 11:00, 14:00, 17:00.

Продажа билетов и выдача оборудования будет производиться в саду у Большого пруда. Максимальное время проката оборудования — 2 часа. Оборудование будет выдаваться при наличии документа, удостоверяющего личность.

Стоимость билетов - 500 рублей.

Электронные билеты.

 

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
6 сентября 2018, четверг
11:00
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6 сентября 2018, четверг
14:00
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6 сентября 2018, четверг
17:00
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