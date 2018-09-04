Это путешествие основано на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте использованы фрагменты романа «Война и мир». Аудиоспектакль дает возможность остаться наедине с текстами Толстого, по новому увидеть усадьбу и понять что-то о себе и жизни вокруг.

Неожиданный формат проекта — прогулка в наушниках — позволит каждому получить свой собственный уникальный чувственный и эмоциональный опыт, а живое пространство усадьбы, внутри которого развернется действие, поможет максимально погрузиться в историю сложных человеческих взаимоотношений.

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» создан режиссером Евгением Маленчевым, драматургом Юлией Поспеловой, художником Анастасией Бугаевой и композитором Григорием Полухутенко. Впервые он был представлен публике в рамках Международного театрального фестиваля Толстой Weekend в июне 2018 года.

Начало сеансов — в 11:00, 14:00, 17:00.

Продажа билетов и выдача оборудования будет производиться в саду у Большого пруда. Максимальное время проката оборудования — 2 часа. Оборудование будет выдаваться при наличии документа, удостоверяющего личность.

Стоимость билетов - 500 рублей.

Электронные билеты.