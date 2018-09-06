Тула в другом ракурсе

У каждого города есть достопримечательности, которые входят в обязательную программу посещения. Но чем заинтересовать местного жителя, который решил в свободное время прогуляться по родному городу?

Давайте посмотрим на Тулу, которую не показывают из окна туристического автобуса. Что может быть интересного в здании Сбербанка на Крестовоздвиженской площади? На фоне соседства с Кремлем оно кажется скучным и неинтересным. Однако, это здание — одно из главных сокровищ городской архитектуры. Мы посмотрим на жилые дома, корпуса лечебных учреждений, образовательные учреждения и другие постройки, которыми Тула может по праву гордиться.

Такая городская прогулка должна подразумевать и привычный для местного жителя способ передвижения по городу, поэтому перемещаться мы будем не только пешком, но и на городском транспорте, а заодно и сравним историю тульского трамвая с городским транспортом других городов России.

Во время экскурсии вы узнаете:

какие шедевры городской архитектуры пока остаются малозаметными и не входят в путеводители;

почему советская архитектура 1920-ых годов была самой передовой в мире;

какие новые типы зданий появляются после 1917 года и почему;

чем отличаются конструктивизм, постконструктивизм и ар-деко в архитектуре;

что общего между Тулой и Барселоной;

какие материалы помогают инженерам проектировать здания, поражающие современников;

что построил в Туле один из самых видных мастеров архитектуры советского времени;

как сделать площадь в центре города так, чтобы всем понравилось;

как с помощью архитектуры можно изменить жизнь человека.

Старт маршрута - в 12:00.

Обязательна предварительная регистрация.