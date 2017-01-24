Татьянин день в музее Крылова

Сколько в январе замечательных праздников: Новый год, Рождество, Старый Новый год, а еще любимый и почитаемый студентами День Святой Татьяны или Татьянин день.

Двадцать пятого января православные верующие почитают мученицу Татиану Римскую, казненную в III веке за свои христианские убеждения. Именно её вот уже несколько столетий считают покровительницей российского студенчества. Для россиян с этим днём связано немало примет и традиций, уходящих корнями глубоко в прошлое.

Об этом и многом другом вы узнаете на интерактивной музейной программе, а также сможете сделать подарок для Татьяны.

Приглашаем юных и взрослых Татьян, их друзей, и, конечно всех бывших, настоящих и будущих студентов.

Стоимость участия в мероприятиях: дети — 50 Р, взрослые — 100 Р.