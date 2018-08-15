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Танцевальные баттлы в кремле

Танцевальные баттлы в кремле

17 августа на территории Тульского кремля состоятся танцевальные баттлы в разных направлениях от Танцевального дома BM1.

Кроме танцевальной феерии вас ждет развлекательная программа:

  • 19.00−19.20 — регистрация на баттлы
  • 19.20−19.30 — джем
  • 19.30 — начало баттлов
  • 21.00 — окончание

 

Для участия в баттлах необходима предварительная регистрация по ссылке

Победители получат приз - бесплатное посещение 2-х любых мастер-классов от приглашенного гостя в BM1.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
17 августа 2018, пятница
19:00
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