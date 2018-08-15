Танцевальные баттлы в кремле

17 августа на территории Тульского кремля состоятся танцевальные баттлы в разных направлениях от Танцевального дома BM1.

Кроме танцевальной феерии вас ждет развлекательная программа:

19.00−19.20 — регистрация на баттлы

19.20−19.30 — джем

19.30 — начало баттлов

21.00 — окончание

Для участия в баттлах необходима предварительная регистрация по ссылке

Победители получат приз - бесплатное посещение 2-х любых мастер-классов от приглашенного гостя в BM1.

Вход свободный.