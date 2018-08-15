Танцевальные баттлы в кремле
17 августа на территории Тульского кремля состоятся танцевальные баттлы в разных направлениях от Танцевального дома BM1.
Кроме танцевальной феерии вас ждет развлекательная программа:
- 19.00−19.20 — регистрация на баттлы
- 19.20−19.30 — джем
- 19.30 — начало баттлов
- 21.00 — окончание
Для участия в баттлах необходима предварительная регистрация по ссылке
Победители получат приз - бесплатное посещение 2-х любых мастер-классов от приглашенного гостя в BM1.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
17 августа 2018, пятница
19:00