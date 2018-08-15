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Субботея в «Кузнечной слободе»

Субботея в «Кузнечной слободе»

Гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Кузнечной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

Здесь можно увидеть и опробовать горн с мехами, восстановленными по средневековым чертежам, выковать подкову или сердце, а также отчеканить копейку-добродейку и сделать уникальный сувенир «Перышко». Гостей ждет интерактивная выставка-представление «Тульская подкова» о знаменитом Левше, игры и забавы из ХIХ века.

В программе этой недели:

  • мастера-добродеи покажут чудо-дерево с кузнечными арт-объектами и интерактивную выставку старинных кованых изделий и чеканных экспонатов;

  • интерактивная выставка-представление «Тульская подкова» о знаменитом Левше, игры и забавы из ХIХ века;

  • общение с живым гусем-блогером Добрыней в его личной резиденции;

  • кинопоказ в в летнем кинотеатре «Майский» «Каникулы президента» 16+

Подробную информацию можно узнать по телефону 35−25−00.

Вход на территорию ремесленного двора свободный.

Подробности на сайте dobrodeytula.ru

 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
18 августа 2018, суббота
12:00
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