Субботея в «Текстильной слободе»

Гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Текстильной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

Здесь научат ткать текстильные пояса, делать декоративные коврики — подставки под горячее, тряпичных кукол, а также плести браслеты из бисера, украшать набойными узорами салфетки и кисеты.

В программе:

мастер-шоу на ткацком стане ХIХ века и рассказ о нем.

демонстрация коллекции реконструкций подлинных старинных украшений из бисера «Узоры о судьбе и о надежде». Более 150 лет назад их оригиналы органично дополняли русский народный костюм в различных губерниях Центральной России.

общение с талисманом ремесленного двора — живым гусем-блогером Добрыней.

интересное селфи с обитателями «Доброго подворья», в фотозоне «Я в ажуре» и у русской печки.

с 12 до 15 часов - показ детского мультфильма «Джинглики» (0+) под открытым небом.

- показ детского мультфильма «Джинглики» (0+) под открытым небом. «Ночь кино» в ретрокинотеатре «Майский»: интересные фильмы в чилаут-зоне, кинокафе, киношлягеры и запуск светящихся воздушных шаров.

Дополнительная информация по телефону 704−357

Вход на мероприятия свободный.