афиша
афиша
Регистрация
Субботея в «Текстильной слободе»

Субботея в «Текстильной слободе»

Гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Текстильной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

Здесь научат ткать текстильные пояса, делать декоративные коврики — подставки под горячее, тряпичных кукол, а также плести браслеты из бисера, украшать набойными узорами салфетки и кисеты.

В программе:

  • мастер-шоу на ткацком стане ХIХ века и рассказ о нем.
  • демонстрация коллекции реконструкций подлинных старинных украшений из бисера «Узоры о судьбе и о надежде». Более 150 лет назад их оригиналы органично дополняли русский народный костюм в различных губерниях Центральной России.
  • общение с талисманом ремесленного двора — живым гусем-блогером Добрыней.
  • интересное селфи с обитателями «Доброго подворья», в фотозоне «Я в ажуре» и у русской печки.
  • с 12 до 15 часов - показ детского мультфильма «Джинглики» (0+) под открытым небом.
  • «Ночь кино» в ретрокинотеатре «Майский»: интересные фильмы в чилаут-зоне, кинокафе, киношлягеры и запуск светящихся воздушных шаров.

Дополнительная информация по телефону 704−357

Вход на мероприятия свободный.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
25 августа 2018, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.