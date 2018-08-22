Субботея в «Текстильной слободе»
Гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Текстильной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».
Здесь научат ткать текстильные пояса, делать декоративные коврики — подставки под горячее, тряпичных кукол, а также плести браслеты из бисера, украшать набойными узорами салфетки и кисеты.
В программе:
- мастер-шоу на ткацком стане ХIХ века и рассказ о нем.
- демонстрация коллекции реконструкций подлинных старинных украшений из бисера «Узоры о судьбе и о надежде». Более 150 лет назад их оригиналы органично дополняли русский народный костюм в различных губерниях Центральной России.
- общение с талисманом ремесленного двора — живым гусем-блогером Добрыней.
- интересное селфи с обитателями «Доброго подворья», в фотозоне «Я в ажуре» и у русской печки.
- с 12 до 15 часов - показ детского мультфильма «Джинглики» (0+) под открытым небом.
- «Ночь кино» в ретрокинотеатре «Майский»: интересные фильмы в чилаут-зоне, кинокафе, киношлягеры и запуск светящихся воздушных шаров.
Дополнительная информация по телефону 704−357
Вход на мероприятия свободный.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
25 августа 2018, суббота
12:00