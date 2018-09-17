Часть города, непосредственно примыкающая к кремлю, называется старый Тульский посад. Это самая старая территория в центре города. Большинство сохранившихся здесь зданий относятся к середине — второй половине XIX века.

Музейное занятие «Старый посад. Гуляем по переулкам» входит в цикл занятий «Островки моей памяти» и рассчитан на публику пенсионного возраста. Наши гости прогуляются по обновленным улочкам старого посада и новой набережной, а наш экскурсовод расскажет историю людей, которые жили здесь.

Телефоны для справок: (4872) 77-49-34

Вход свободный.