Сельские игры и забавы

На Куликовом поле состоится программа активного отдыха для взрослых и детей. В программе — уличные забавы на спортплощадке: перетягивание каната, игра «Славянский боулинг» или городки с мячом, дисциплина «Часики» или прыжки через большую скакалку с заданиями, футбол метлами, бег в мешках, бои на мягких мечах.



Продолжительность — 40 минут.



Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−02, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .

Стоимость: до 7 лет (только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом) — бесплатно, до 16 лет — 100 рублей, другие категории — 150 рублей.