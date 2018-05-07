С праздником Великой Победы!»

В рамках самого важного праздника для всех россиян сотрудники музея подготовили для своих гостей познавательную праздничную программу.

В 12:00 приглашаем на «Урок мужества» — познакомиться с творчеством художников Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны.

приглашаем на «Урок мужества» — познакомиться с творчеством художников Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны. В 13:30 ждём всех желающих на мастер-класс по оригами «Открытка „Цветы для победителей“».

ждём всех желающих на мастер-класс по оригами «Открытка „Цветы для победителей“». В 15: 00 состоится культурно-образовательное занятие «Вклад в Победу. История танка «Беспощадный». Посетители узнают о героическом подвиге экипажа танка «Беспощадный», построенного во время войны на средства художников и поэтов, в числе которых были и Кукрыниксы. Также в течение всего праздничного дня будет работать выставка «Боевой карандаш Кукрыниксов» — репродукции плакатов, выполненных в годы Великой Отечественной войны.

Стоимость: по билетам музея, мастер-класс — 100 р.