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Ружье, сапог и берендейка

Ружье, сапог и берендейка

Тульский военно-исторический музей проводит квест с элементами мастер-класса.
 
А вы умеете плести кольчугу и собирать меч? Нет? Тогда приглашаем
вас на новый, увлекательный квест! Участники совершат путешествие во
времени и попадут в Тульский Кремль эпохи Засечной черты.
 
Взрослым и детям предстоит познакомиться с повседневной жизнью сторожевых крепостей, почувствовать себя защитником родной земли, узнать азы тульских ремесел. Кузнец-оружейник расскажет о доспехах и вооружении русских воинов того периода. Вы узнаете, как раньше шили сапоги, что такое халява, для чего сапожники использовали деревянные гвозди и ещё много интересных фактов!
 
Также все желающие смогут присоединиться к мастер-классу.
 
Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры -150 руб., взрослые — 200 руб. Необходима предварительная запись по тел.(4872) 77−49−36.

 

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
19 января 2019, суббота
17:00
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26 января 2019, суббота
15:00
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