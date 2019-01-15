Ружье, сапог и берендейка

Тульский военно-исторический музей проводит квест с элементами мастер-класса.

А вы умеете плести кольчугу и собирать меч? Нет? Тогда приглашаем

вас на новый, увлекательный квест! Участники совершат путешествие во

времени и попадут в Тульский Кремль эпохи Засечной черты.

Взрослым и детям предстоит познакомиться с повседневной жизнью сторожевых крепостей, почувствовать себя защитником родной земли, узнать азы тульских ремесел. Кузнец-оружейник расскажет о доспехах и вооружении русских воинов того периода. Вы узнаете, как раньше шили сапоги, что такое халява, для чего сапожники использовали деревянные гвозди и ещё много интересных фактов!

Также все желающие смогут присоединиться к мастер-классу.