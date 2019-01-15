Ружье, сапог и берендейка
Тульский военно-исторический музей проводит квест с элементами мастер-класса.
А вы умеете плести кольчугу и собирать меч? Нет? Тогда приглашаем
вас на новый, увлекательный квест! Участники совершат путешествие во
времени и попадут в Тульский Кремль эпохи Засечной черты.
Взрослым и детям предстоит познакомиться с повседневной жизнью сторожевых крепостей, почувствовать себя защитником родной земли, узнать азы тульских ремесел. Кузнец-оружейник расскажет о доспехах и вооружении русских воинов того периода. Вы узнаете, как раньше шили сапоги, что такое халява, для чего сапожники использовали деревянные гвозди и ещё много интересных фактов!
Также все желающие смогут присоединиться к мастер-классу.
Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры -150 руб., взрослые — 200 руб. Необходима предварительная запись по тел.(4872) 77−49−36.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
19 января 2019, суббота
17:00
26 января 2019, суббота
15:00