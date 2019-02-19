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Роберт Капа — в любви и на войне

Роберт Капа — в любви и на войне

В Большом зале «Октавы» при поддержке издательства «Клаудберри» пройдет показ и обсуждение документального фильма режиссера Энн Мейкпис.

Фильм-лауреат премии «Эмми» и десятка международных фестивалей рассказывает о жизни легендарного военного фотографа, его профессиональной и творческой судьбе. О его яркой натуре вспоминают историки фотографии и те, кому довелось знать этого гения лично — Картье-Брессон, Хироши Кубота, Стивен Спилберг.

После показа состоится обсуждение, которое проведет независимый куратор и исследователь фотографии Екатерина Зуева, программный директор фестиваля современной фотографии Photobookfest, куратор выставочных проектов московского Центра фотографии имени братьев Люмьер.

В фильме представлено множество фотографий, исторических видеоматериалов. Полная приключений жизнь Капы дала возможность авторам сделать не заурядный байопик, а захватывающий и трогательный фильм о любви и войне, вслед за самим Капой показав, насколько ужасна война и насколько прекрасен человеческий дух. После просмотра состоится беседа с независимым куратором Екатериной Зуевой.

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
23 февраля 2019, суббота
19:00
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