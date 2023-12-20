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Психологический клуб: Самосострадание

Психологический клуб: Самосострадание

22 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Вторая и заключительная встреча, посвященная теме самосострадания как навыку нежного и сострадательного отношения к себе, собственной физической и эмоциональной боли.

Участники раскроют тему любви к себе и овладеют приемами нежного и неистового самосострадания. Затем познакомятся с практиками восстановления внутреннего равновесия в стрессовых ситуациях, научатся из самосострадательной позиции находить мотивацию, силы и защиту в самом себе, лучше определять свои чувства и потребности.

Спикер: Матюшина Ирина – психолог, травматерапевт, супервизор.

Вход: 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 декабря 2023, пятница
19:00
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