Психологический клуб: Самосострадание
22 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Вторая и заключительная встреча, посвященная теме самосострадания как навыку нежного и сострадательного отношения к себе, собственной физической и эмоциональной боли.
Участники раскроют тему любви к себе и овладеют приемами нежного и неистового самосострадания. Затем познакомятся с практиками восстановления внутреннего равновесия в стрессовых ситуациях, научатся из самосострадательной позиции находить мотивацию, силы и защиту в самом себе, лучше определять свои чувства и потребности.
Спикер: Матюшина Ирина – психолог, травматерапевт, супервизор.
Вход: 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 декабря 2023, пятница
19:00
26 декабря, вторник 00:00
7 - 24 декабря
14 - 22 декабря
21 - 26 декабря
6 - 24 декабря
2 - 27 декабря