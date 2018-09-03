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Интерактивная программа «Прогулка по родному городу»

Интерактивная программа «Прогулка по родному городу»

Музей П.Н.Крылова приглашает взрослых и детей на вечернюю программу, посвященную Дню города.

Тула - удивительный город-крепость и щит страны, город - арсенал Родины, город-труженик и мастер, весельчак и шутник, город - легенда, город - герой.

В рамках программы сотрудники музея расскажут о Туле древней и современной, о её людях: рабочих и конструкторах, купцах и промышленниках, писателях и художниках, о тех, кто создавал ее славу и историю.

Участники программы увидят стены древнего кремля, совершат виртуальное путешествие по улицам, площадям и паркам города, заглянут в музеи и удивятся непревзойденному тульскому оружию, многообразию форм самоваров и пряников. Взрослые и дети узнают, где делали хроматические гармони, от души посмеются над тульским юмором и побывают у «Памятника Теще» и «Хвосту».

Стоимость участия: взрослые – 100 руб., дети – 50 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
6 сентября 2018, четверг
18:00
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