афиша
афиша
Регистрация
Презентация книги Екатерины Юнге в Ясной Поляне

Презентация книги Екатерины Юнге в Ясной Поляне

9 ноября в Доме Волконского состоится презентация нового издания книги Екатерины Юнге (урожденная графиня Толстая) «Воспоминания. Переписка. Сочинения. 18431911». Книга вышла в 2017 году в издательстве «Кучково поле».

Екатерина Федоровна Юнге (1843–1913) – художница-акварелистка, мемуаристка, дочь художника и скульптора графа Федора Петровича Толстого. Приходилась Льву Толстому троюродной сестрой. Написала несколько десятков очерков и многочисленные воспоминания, которые охватывают середину XIX столетия.

«… он тогда был еще очень молод, но его произведения читались нарасхват; он уже стоял наряду с лучшими писателями, а наш кружок ставил его выше многих; в его «Детстве» и «Севастопольских рассказах» веяло чем-то совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах», – так писала она в «Воспоминаниях» о Льве Толстом в конце 1850-х годов.

На страницах ее «Воспоминаний…» можно встретить не только факты из биографий членов семьи Толстых, но и уникальные свидетельства автора об известных художниках, литераторах и общественных деятелях. Также в издании собраны художественные сочинения Екатерины Юнге, беседы и переписка с Ильей Репиным, Еленой Поленовой и другими деятелями культуры и искусства.

Книгу представит правнук автора Александр Розанов, он подробно остановится на биографии мемуаристки, расскажет о проекте музея и культурного центра в усадьбе Юнге в Коктебеле. Об отношениях Льва Николаевича и Екатерины Юнге расскажет научный сотрудник яснополянского музея Анна Королева.

Завершится презентация показом документального фильма «Юнге» (режиссер – Максим Гуреев).

Вход свободный.

Где и когда?
Дом Волконского, Ясная Поляна
Ясная Поляна, Музей-усадьба «Ясная Поляна»
9 ноября 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Спасибо, сердце
Купить билет
8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)
Купить билет
23 ноября, суббота 21:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
АнимациЯ
Купить билет
29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Gayazov$ Brother$
Купить билет
7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.