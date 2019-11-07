Презентация книги Екатерины Юнге в Ясной Поляне

9 ноября в Доме Волконского состоится презентация нового издания книги Екатерины Юнге (урожденная графиня Толстая) «Воспоминания. Переписка. Сочинения. 1843–1911». Книга вышла в 2017 году в издательстве «Кучково поле».

Екатерина Федоровна Юнге (1843–1913) – художница-акварелистка, мемуаристка, дочь художника и скульптора графа Федора Петровича Толстого. Приходилась Льву Толстому троюродной сестрой. Написала несколько десятков очерков и многочисленные воспоминания, которые охватывают середину XIX столетия.

«… он тогда был еще очень молод, но его произведения читались нарасхват; он уже стоял наряду с лучшими писателями, а наш кружок ставил его выше многих; в его «Детстве» и «Севастопольских рассказах» веяло чем-то совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах», – так писала она в «Воспоминаниях» о Льве Толстом в конце 1850-х годов.

На страницах ее «Воспоминаний…» можно встретить не только факты из биографий членов семьи Толстых, но и уникальные свидетельства автора об известных художниках, литераторах и общественных деятелях. Также в издании собраны художественные сочинения Екатерины Юнге, беседы и переписка с Ильей Репиным, Еленой Поленовой и другими деятелями культуры и искусства.

Книгу представит правнук автора Александр Розанов, он подробно остановится на биографии мемуаристки, расскажет о проекте музея и культурного центра в усадьбе Юнге в Коктебеле. Об отношениях Льва Николаевича и Екатерины Юнге расскажет научный сотрудник яснополянского музея Анна Королева.

Завершится презентация показом документального фильма «Юнге» (режиссер – Максим Гуреев).

Вход свободный.