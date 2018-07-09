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Премьера фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Премьера фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

14 июля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК Макси» состоится премьерный показы фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются».

Зрители Тулы в числе первых, почти за две недели до выхода кинокартины в широкий прокат, увидят продолжение приключений мальчика Себастьяна и его верного друга, собаки Белль. Гостей кинотеатра ждёт не только премьера фильма, но и развлекательная программа, игры и конкурсы для детей.

  • 12.00 — начало праздника
  • 13.00 — старт киносеансов
Где и когда?
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Тула, ул. Пролетарская, 2
14 июля 2018, суббота
12:00
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