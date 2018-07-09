Премьера фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»
14 июля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК Макси» состоится премьерный показы фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются».
Зрители Тулы в числе первых, почти за две недели до выхода кинокартины в широкий прокат, увидят продолжение приключений мальчика Себастьяна и его верного друга, собаки Белль. Гостей кинотеатра ждёт не только премьера фильма, но и развлекательная программа, игры и конкурсы для детей.
- 12.00 — начало праздника
- 13.00 — старт киносеансов
Где и когда?
Тула, ул. Пролетарская, 2
14 июля 2018, суббота
12:00