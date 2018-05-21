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Праздник Троицы в Ясной Поляне

Праздник Троицы в Ясной Поляне

Возле Кучерской избы для гостей усадьбы выступят воспитанники детских музыкальных школ города Щекино — Егор Черных, Валерия Полынникова и фольклорный ансамбль «Таусень», а также детский народный ансамбль «Ладушки» и фольклорный ансамбль «Услада» (Тула). Все желающие смогут принять участие в троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать троицкого пирога.

Также в этот день музей предлагает посетителям присоединиться к новым тематическим экскурсиям по яснополянскому заповеднику и теплице — «Сады, или Искусство украшать пейзажи», «Шаги в природу», «Самая чистая радость — радость природы», «Традиции русской усадьбы», «Сто первых растений». Наши маленькие гости смогут совершить увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями.

Кроме того, в Троицын день для вас будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству. Можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе, а также приобрести традиционные сувениры и попробовать фирменную выпечку усадьбы.

Вход свободный.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
27 мая 2018, воскресенье
12:00
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