Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков на вечернее интерактивное мероприятие «Праздник Папоротника на усадьбе Смидовичей».

Мероприятие, которое пройдет на исторической территории — единственной сохранившейся в Туле усадьбе городского типа, позволит гостям праздника перенестись в атмосферу обрядового праздника Ивана Купалы, который в этом году отмечается в ночь с 6 на 7 июля.

Купала (Купайло, Праздник летнего солнцестояния, Иван-травник) — один из самых почитаемых праздников, который дошёл до наших дней из необозримой глубины веков. Сейчас больше известен под названием Иван Купала или Иванов День, названный так в честь христианского святого Иоанна Крестителя.

Посетителей ждет не только выступление фольклорного ансамбля и погружение в красоту купальской ночи. Центральным символом мероприятия станет поиск Цветка Папоротника. Как гласит поверье, цветок папоротника зацветал только в ночь на Ивана Купала. Тот, кому удавалось увидеть цветущий папоротник, находил клад. Однако клад это не простой. И если одни считают, что человек становился обладателем материальных благ, то другие верят в то, что человек раскрывал нечто ценное в самом себе. Ведь для одних клад — это деньги, для других — рождение ребенка, для третьих — открытие таланта. Кроме того, считалось, что в процессе поиска волшебного цветка человек открывает внутри себя неизведанные раньше глубины, благодаря которым он, даже не найдя мистического сокровища, все же получает свою награду в виде мудрости и жизненного счастья. Поэтому значение поисков мистического цветка не только материальное, но и духовное.

В этом случае поиски Цветка Папоротника напоминают поиски философского камня, обладающего подобным значением. Посетителям праздника будет предложено пройти интеллект-квест по территории усадьбы. Участники не только узнают о химической лаборатории, которую создал отец В. В. Вересаева Викентий Игнатьевич Смидович, но и будут иметь возможность поучаствовать в увлекательных химических опытах, выполнив которые смогут получить элементы будущего Цветка Папоротника. В основе интеллект-квеста лежат «Воспоминания» В. В. Вересаева , который Празднику Ивана Купалы посвятил одно из своих юношеских стихотворений.

Завершающим пунктом программы станет мастер-класс по изготовлению сувениров с элементами флористики — его проведет О. Вострикова, автор проектов «Литературный Сад» и «Флористическая навигация по произведениям В.В. Вересаева». Необычный подход к обрядовому празднику, сюрпризы и хорошее настроение гарантировано!

Цена билета — 150 Р (взрослый), 50 Р (детский).