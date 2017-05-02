афиша
афиша
Регистрация
Праздник Ханами

Праздник Ханами

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города принять участие в интерактивном мероприятии «Праздник Ханами или День Японии в Доме-музее В.В. Вересаева».

Весной, когда по всей Японии расцветают умэ (слива) и сакура, наступает Ханами — время любование цветами. Эта национальная традиция восходит к третьему веку нашей эры, когда придворные долгие часы проводили под цветущими деревьями, наслаждаясь лёгкими напитками, салонными играми и складыванием стихов. В коротком цветении умэ и сакуры, которое продолжается 7 — 10 дней, они видели глубокий смысл, отожествляя опадающие лепестки цветов с быстротечностью и красотой жизни, с храбростью и чистотой помыслов. Позже традиция любования цветами широко распространилась и стала неотъемлемой частью японской культуры.

Основываясь на исследованиях жизни и творчества писателя Викентия Викентьевича Вересаева, а именно его связи с Японией, в Доме-музее В. В. Вересаева состоится мероприятие, в основу которого положен праздник Ханами. Вас ждёт увлекательное знакомство с культурой Страны восходящего солнца! В программе:

  • рассказ о связях В. В. Вересаева с Японией;
  • показ подлинных работ японских художников из личной коллекции писателя;
  • знакомство с традиционными жанрами японской живописи и поэзии;
  • мультимедийная презентация рисунков японских художников XIX — начала XX вв. из фондов Тульского областного художественного музея;
  • обзор изданий, посвященных Японии (первая половина XX в.), из фондов Тульской областной универсальной научной библиотеки;
  • мастер-класс по канзаши (древняя японская техника изготовления украшений) и осибане (прессованная флористика, исполнение картин природными материалами);
  • знакомство с японским языком;
  • игры и викторины.

И, конечно, любование цветами на усадьбе Смидовичей!

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
6 мая 2017, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.