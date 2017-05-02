Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города принять участие в интерактивном мероприятии «Праздник Ханами или День Японии в Доме-музее В.В. Вересаева».

Весной, когда по всей Японии расцветают умэ (слива) и сакура, наступает Ханами — время любование цветами. Эта национальная традиция восходит к третьему веку нашей эры, когда придворные долгие часы проводили под цветущими деревьями, наслаждаясь лёгкими напитками, салонными играми и складыванием стихов. В коротком цветении умэ и сакуры, которое продолжается 7 — 10 дней, они видели глубокий смысл, отожествляя опадающие лепестки цветов с быстротечностью и красотой жизни, с храбростью и чистотой помыслов. Позже традиция любования цветами широко распространилась и стала неотъемлемой частью японской культуры.

Основываясь на исследованиях жизни и творчества писателя Викентия Викентьевича Вересаева, а именно его связи с Японией, в Доме-музее В. В. Вересаева состоится мероприятие, в основу которого положен праздник Ханами. Вас ждёт увлекательное знакомство с культурой Страны восходящего солнца! В программе:

рассказ о связях В. В. Вересаева с Японией;

с Японией; показ подлинных работ японских художников из личной коллекции писателя;

знакомство с традиционными жанрами японской живописи и поэзии;

мультимедийная презентация рисунков японских художников XIX — начала XX вв. из фондов Тульского областного художественного музея;

обзор изданий, посвященных Японии (первая половина XX в.), из фондов Тульской областной универсальной научной библиотеки;

мастер-класс по канзаши (древняя японская техника изготовления украшений) и осибане (прессованная флористика, исполнение картин природными материалами);

знакомство с японским языком;

игры и викторины.

И, конечно, любование цветами на усадьбе Смидовичей!