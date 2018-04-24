Праздничная программа Музея оружия на 9 мая

С самого утра 9 мая на аллее перед центральным входом в музей будет развернут «Солдатский привал», где можно будет отведать «чай да пирожки с пылу с жару» и послушать любимые песни фронтовой поры.

В 10.00 в музее оружия - прямая телевизионная трансляция Парада Победы с Красной площади (г. Москва) в зале Славы российского оружия и большом конференц-зале.



В 13.00 на территории музея в войсковой палатке «Форпост» состоится интерактивная военно-патриотическая программа с военным реквизитом «Курс молодого бойца». На «Форпосте» будет организована тематическая фототочка.



В 14.00 в зале Славы российского оружия для школьников и молодёжи – костюмированная интерактивная историческая программа «Великие сражения России!».



В 16.30 на территории музея начнётся праздничная концертная программа оркестра русских народных инструментов «Русские узоры».



В 17.00 «На стоянке полевой прием пищи фронтовой» : на территории музея развернётся полевая кухня. Всех гостей музей оружия угощает солдатской кашей.



В это же время на фотоплощадке с автомобилем и артиллерийским орудием времен Великой Отечественной войны пройдет праздничный фото-флешмоб «Под Знаменем Победы!» .



В 18.30 приглашаем туляков и гостей города на масштабную музыкальную театрализованную программу «Они сражались за Родину» военно-исторического театра «Несокрушимые» музея оружия.



День Победы в музее оружия завершится в 21.50 праздничным светомузыкальным представлением.



Вход свободный.