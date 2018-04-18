Поэтическая Тула на польском языке

В рамках мероприятия будет презентован сборник лирики тульских поэтов, изданный в 2017 году в Польше, в Люблине в переводах польской переводчицы Ольги Левицкой. Издание «Поэтическая Тула» в переводах Левицкой является частью международного польско-русского проекта переводчицы «Современные русские поэты», которым Ольга Левицкая занимается на протяжении нескольких лет. В сборнике «переведены на польский язык произведения участников Московских и Тульских отделений Союза писателей России и Союза российских писателей. Среди них такие известные тульские авторы, как В. Боть, Т. Леонова, В. Пряхин и другие.



Молодые авторы представлены участниками областного музейно-литературного объединения «Муза», которое создано на базе Дома-музея В. В. Вересаева . На творческой встрече выступят авторы сборника «Поэтическая Тула» — московские и тульские поэты. Перевод на польский язык прозвучит в исполнении художественного руководителя Тульской областной филармонии Алексея Симоновского. Почетными гостями мероприятия станут сестра Ольги Левицкой, московский поэт, руководитель литературного клуба «Виктория» Любовь Саломон.

Вход свободный.