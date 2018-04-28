Первомай в Музее П.Н.Крылова

В праздник Первомая музей приглашает взрослых и детей на увлекательную программу.

Экскурсия «Жизнь и творчество П. Н. Крылова» посвящена жизни и творчеству нашего земляка, выдающегося художника Порфирия Никитича Крылова (1902−1990). Порфирий Крылов — Герой Социалистического труда, действительный член Академии художеств СССР, почетный гражданин Города-героя Тулы и Тульской области, один из знаменитой триады художников-карикатуристов Кукрыниксов. Более 1500 произведений живописи, графики, архивных документов было передано в дар музею самим художником и его сыновьями. Такое большое количество работ позволило открыть музей в 1997 году. Богатейшее наследие позволяет проследить все этапы творческого пути художника.



«Дорогами войны» - еще одна выставка, с которой вы можете познакомиться в нашем музее в майские праздничные дни. За годы Великой Отечественной войны художники Кукрыниксы получили мировую славу и признание как мастера политической сатиры, карикатуры, плаката. Они работали для «Окон ТАСС», газет «Правда» и «Красная звезда», призывавших к беспощадной борьбе с фашизмом. Особую известность получил плакат Кукрыниксов «Беспощадно уничтожим и разгромим врага!» Выставка «Дорогами войны» представит репродукции их знаменитых военных плакатов, а также картины Порфирия Крылова военного времени.



Также в рамках программы приглашаем на мастер-класс «Народная кукла-закрутка «Веснянка». Эту веселую, задорную игровая куклу в старину делали с приходом весны. Веснянка — куколка на ниточке — ростом всего с ладошку, а запас радости и молодой весенней зари в ней до самой Купалы!



экскурсии по выставкам организуются по мере формирования групп в 12:00, в 14:00, в 16:00; мастер-класс состоится в 13:00 и 16:00

Внимание! На мастер-класс предварительная запись обязательна





Стоимость участия: по билетам музея

