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Откровенный разговор: арт-квартал «Искра»

Откровенный разговор: арт-квартал «Искра»

Откровенный разговор с исполнительным директором арт-квартала «Искра» Екатериной Судариковой, а также главным архитектором проекта Романом Устименко.

Откровенный разговор — это живое общение с гостем на актуальные темы, затрагивающие жизнь города. Помимо острых тем, подготовленных нами, слушатели также могут задавать свои каверзные вопросы из зала.
Ведущий и модератор — журналист Дмитрий Литвинов.

Поговорим о нашумевшем и, безусловно, очень важном для Тулы проекте «Искра», порассуждаем о перспективах пространства, а также поговорим на тему благоустройства общественного пространства в целом.

С марта 2018 года Сударикова Екатерина отвечает за общую политику (в том числе и арендную) проекта, его развитие и продвижение, а также программу публичных мероприятий на территории городского пространства и за другие серьёзные штуки.

Роман Устименко курирует самую тяжёлую работу в проекте: реконструкция, реставрация и благоустройство. Строгий контролёр за качеством всего, что происходит на территории, от урн до фасадов

Вход свободный

Где и когда?
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Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 июня 2018, среда
21:00
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