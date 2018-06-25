Откровенный разговор: арт-квартал «Искра»

Откровенный разговор с исполнительным директором арт-квартала «Искра» Екатериной Судариковой, а также главным архитектором проекта Романом Устименко.



Откровенный разговор — это живое общение с гостем на актуальные темы, затрагивающие жизнь города. Помимо острых тем, подготовленных нами, слушатели также могут задавать свои каверзные вопросы из зала.

Ведущий и модератор — журналист Дмитрий Литвинов.



Поговорим о нашумевшем и, безусловно, очень важном для Тулы проекте «Искра», порассуждаем о перспективах пространства, а также поговорим на тему благоустройства общественного пространства в целом.



С марта 2018 года Сударикова Екатерина отвечает за общую политику (в том числе и арендную) проекта, его развитие и продвижение, а также программу публичных мероприятий на территории городского пространства и за другие серьёзные штуки.



Роман Устименко курирует самую тяжёлую работу в проекте: реконструкция, реставрация и благоустройство. Строгий контролёр за качеством всего, что происходит на территории, от урн до фасадов

Вход свободный