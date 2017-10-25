Ночь искусств: Куликово поле

3 ноября в кафе в Центре приема посетителей с 17.00 до 18.00 состоится интерактивная программа «Кухня средневековой Европы».

Гости музея познакомятся с историей Средневековья через призму традиционной кухни, узнают историю появления знаменитого французского лукового супа, чечевичной похлёбки, и менее известных — касуле и фабады. Также будет раскрыт секрет самого «литературного» блюда — бланманже и самой распространенной формы хранения продуктов в Средние века.

В рамках события — дегустация воссозданных поварами музея-заповедника кулинарных шедевров, а также рекомендации по приготовлению отдельных блюд исторической кухни.

Вход свободный. Предварительной заявки не требуется.

Событие будет интересно взрослым и детям от 12 лет.

Музей Куликовской битвы в этот день открыт для посещений с 10:00 до 17:00. Вход по цене обычного билета.

Телефоны для справок: +7 48743 4−36−01 | +7 906 534 35 73.

В Музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино 3 ноября с 10.00 до 17.00 любой желающий сможет поучаствовать в игре «В поисках ордынского клада».

Согласно старинной музейной легенде, где-то на территории мемориала в селе Монастырщино темник Мамай, впопыхах покидавший поле боя, позабыл сундук с сокровищами. Сотрудникам музея давно хочется найти забытое и пополнить музейную коллекцию, но отыскать сундук никак не получается.

Участникам увлекательного квеста предстоит пройти множество испытаний на сообразительность и выносливость. Самые смелые, умные и сильные смогут выполнить все задания и отыскать клад. Победителей ждут призы.

Принять участие в игре может любой желающий. Приглашаем посетителей от 6 лет.

Участие в игре бесплатное. Посещение экспозиции музея в этот день — 150 рублей. Музей открыт с 10.00 до 17.00.

Музей «Тульские древности» с 17.00 до 19.00 приглашает на вечер «Единство в танце», посвященный Дню народного единства.

В программе:

17.00, 17.20 и 17.40 Знакомство с европейским историческим танцем и танцевальный мастер-класс от средневековой девы.

17.20 и 17.45 Знакомство с русскими народными танцевальными традициями и танцевальный мастер-класс от хозяйки избы.

17.00 — 18.00 Путешествие по музейной костюмерной с примеркой исторической одежды разных эпох. На выбор образы: женщина из племени Вятичей, юная княжна или деревенская девушка. Исторических персонажей ждут танцевальные конкурсы и фото в костюмах!

18.15 — 19.00 Концерт средневековой музыки от фолк-группы «LaVerden». Вход свободный. Предварительные заявки по телефону: 8 (4872) 36-16-63 .

4 ноября Музейный комплекс «Куликово поле» с 10.00 до 20.00 в начале каждого часа будет проходить демонстрация фильма «1917. Один год в истории» в конференц-зале Музея Куликовской битвы.

Видео подготовлено научным коллективом музея к юбилею Великой русской революции. Перед зрителями предстанут события столетней давности в фотографиях, кинохронике, документах и мемуарах современников.

18.00 — 20.00 Световое шоу «В единстве — наша сила» у амфитеатра музейного комплекса.

Световые и музыкальные эффекты, образы исторических событий на белокаменных стенах музейного здания.

Вход свободный. Событие будет интересно взрослым и детям от 12 лет.

Телефоны для справок +7 48743 4 36 01 | +7 906 534 3573.

Музей Куликовской битвы в этот день открыт для посещений с 10:00 до 20.00. Вход по цене обычного билета.

Музей купеческого быта в Епифани также 4 ноября подготовил специальную программу.

17.00 — 17.30 Мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки Тульской губернии «Кукла добрых вестей».

17.30 — 18.00 Знакомство с традициями купеческой кухни. Чаепитие и угощение фирменными напитками Куликова поля — чаем «Купеческий» и травяным сбором «Куликово поле». Дегустация соленых огурцов, приготовленных по старинному купеческому рецепту, и знаменитого епифанского варенья.

18:00 — 19:30 Киносеанс «Свадьба в Малиновке». К 100-летию революции в России музей показывает фильм, созданный к 50-летию этого знаменательного события.

Музей приглашает взрослых и детей от 6 лет. Участие в программе бесплатное.

Справки по телефону: +7 (48735) 7−22−65.