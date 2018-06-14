Троица и другие русские народные и православные праздники лета

Занятие посвящено русским народным и православным праздникам лета. Радостный праздник Троицы с разноцветьем троицких венков и дружными хороводами до позднего вечера, загадочный праздник Ивана Купалы с кострами до зари и поисками сказочного цветка папоротника, три светлых Спаса — Медовый, Ореховый, Яблочный… Об этих и других прекрасных праздниках старины будет наш рассказ.



Стоимость: взрослые — 100 р., дети — 50 р.