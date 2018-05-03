Любители орнитологии и фотоохоты отметят в этом году небольшой юбилей. Конкурс «На крыльях Победы» проводится уже в пятый раз, и он вновь соберет участников из Тульской и Московской областей. Свои заявки прислали 13 команд и 6 индивидуальных участников. Среди них – как профессиональные орнитологи и фотографы, победители конкурса прошлых лет, так и новички, только открывающие для себя удивительный мир птиц.



Участники соревнований соберутся в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в Монастырщино. Полевой этап пройдет в окрестностях села Себино. Устроить фотоохоту конкурсанты смогут не только среди домов местных жителей, где откармливаются после зимы птицы. На маршруте также - Себинский лес и берег реки Мокрая Табола. Организаторы конкурса выбрали участок с разными типами местообитаний птиц, чтобы участники увидели птичий мир Куликова поля во всем его разнообразии.



Торжественное открытие конкурса намечено на 10:00. На полевой тур отводится 3 часа. Вернувшись с маршрута, участникам предстоит отобрать лучшие фотографии птиц, определить, с кем повстречались, и подготовить отчет для жюри. Победителями в командном и или индивидуальном зачете станут те, кто соберет самую большую фотоколлекцию птиц Куликова поля и правильно определит максимальное количество видов. Получить приз можно и в творческой номинации «Лучшая фотография птицы».



В 2018 году конкурс «На крыльях Победы-2018» проводится в рамках празднования 73 годовщины Великой Победы и Всемирного дня перелетных птиц. Партнерами Государственного музея-заповедника Куликово поле стали: Министерство природных ресурсов Тульской области и Nikon School (представители Nikon в России). Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тульской области.



