Музыкальный Флэш-моб «Этот День Победы»

В рамках празднования Дня Победы Тульский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на музыкальный флеш-моб «Этот День Победы». В ходе мероприятия участники услышат и исполнят главные песни Победы, песни военных лет, без которых уже сложно представить себе этот значимый праздник, и которые так любимы нашим народом до сих пор.

И, конечно, все желающие смогут хором исполнить гимн Праздника — легендарную советскую песню «День Победы», композитора Д. Тухманова и поэта В. Харитонова.

Вход свободный