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Музыкальный Флэш-моб «Этот День Победы»

Музыкальный Флэш-моб «Этот День Победы»

В рамках празднования Дня Победы Тульский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на музыкальный флеш-моб «Этот День Победы». В ходе мероприятия участники услышат и исполнят главные песни Победы, песни военных лет, без которых уже сложно представить себе этот значимый праздник, и которые так любимы нашим народом до сих пор.

И, конечно, все желающие смогут хором исполнить гимн Праздника — легендарную советскую песню «День Победы», композитора Д. Тухманова и поэта В. Харитонова.

Вход свободный

 

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
9 мая 2018, среда
16:00
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