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Музейный праздник, посвященный международному Дню отца

Музейный праздник, посвященный международному Дню отца

День отца — праздник с долгой историей. Он впервые отмечался в США 19 июня 1910 года. Идея принадлежит американке миссис Додд, которая хотела выразить благодарность своему отцу, вырастившему в одиночку шестерых детей, а в его лице — всем заботливым отцам страны. Позже праздник появился во многих странах мира, а не так давно и в России.
В 2018 году День отца отмечается 17 июня. В этот день Тульский военно-исторический музей подготовил для взрослых и маленьких гостей увлекательную программу. Родители и дети смогут принять участие в квесте «По военной дороге», посетить театрализованную экскурсию «Честь имею!», посетить интерактивные станции и посоревноваться в выполнении интереснейших заданий.

Стоимость участия: интерактивные станции бесплатно, экскурсии и квесты — 200 р. взрослые, 150 р. — дети, пенсионеры и школьники

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
17 июня 2018, воскресенье
12:00
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