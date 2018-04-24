Музейный квест «По военной дороге»

В преддверии празднования Дня Победы Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города на новый, увлекательный квест! Участников ожидает путешествие в прошлое нашей Родины. Вы ощутите себя в роли бойца, который отправляется на фронт в 1941 году.

Нашим гостям предстоит пройти «по военным дорогам» войны, познакомиться в тонкостями военного дела, выполнить множество интереснейших заданий на интерактивных станциях, проявить смекалку и эрудицию, чтобы добраться до победного 1945. Приходите и покажите себя достойными потомками героев-победителей!

Внимание! Проведение квеста возможно в течение месяца по предварительной записи!

Стоимость: взрослые -200 р., пенсионеры, студенты, школьники - 150 р.