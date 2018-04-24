афиша
афиша
Регистрация
Музейный квест «По военной дороге»

Музейный квест «По военной дороге»

В преддверии празднования Дня Победы Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города на новый, увлекательный квест! Участников ожидает путешествие в прошлое нашей Родины. Вы ощутите себя в роли бойца, который отправляется на фронт в 1941 году.

Нашим гостям предстоит пройти «по военным дорогам» войны, познакомиться в тонкостями военного дела, выполнить множество интереснейших заданий на интерактивных станциях, проявить смекалку и эрудицию, чтобы добраться до победного 1945. Приходите и покажите себя достойными потомками героев-победителей!

 

Внимание! Проведение квеста возможно в течение месяца по предварительной записи!

Стоимость: взрослые -200 р., пенсионеры, студенты, школьники - 150 р.

 

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
28 апреля 2018, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
28 апреля 2018, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.