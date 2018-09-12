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Мозг — вторая вселенная

Мозг — вторая вселенная

Показ фильма и встреча с его режиссером Юлией Киселевой.

Что такое человеческий мозг? Орган центральной нервной системы, суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Ответы на эти вопросы попытались дать авторы фильма «Мозг — вторая вселенная». 

Герои фильма — ученые и люди, которые попадают в поле их зрения, — дают разные ответы, распутывая сложнейшие механизмы того, как функционирует наш мозг. Авторы начали снимать фильм о современных исследованиях мозга в поиске ответа на вопросы: могу ли я управлять своим поведением, своей физиологией, своим сознанием или я полностью зависим от нейронной сети?

«Есть такая особенность у некоторых людей — прозопагнозия. Люди с прозопагнозией не различают лиц! Они видят отдельно глаза, рот, нос, но все увиденное у них не складывается в лицо. Они не узнают свое отражение в зеркале, не узнают в лицо ближайших родственников. Различают людей лишь по походке, одежде, голосу. Ученые предполагают, что прозопагнозия встречается у 2% населения. То есть 2% населения не видят лиц! У 4% населения — синестезия. Синестеты непроизвольно ассоциируют, например, цифры и буквы с цветами или вкусами. Семерка для них — всегда синяя, а буква „А“ — красная. Цифра 8 имеет вкус жареной курицы… Представляете, насколько отличаются наши миры? У каждого свое восприятие, и зависит оно от особенностей сознания и биологических свойств мозга», — отмечают создатели фильма.

В поддержку фильма были запущены и успешно проведены две краудфандинговыекампании и собрано 755 тысяч рублей, проект поддержало культуры Р. Ф. Премьера состоялась 21 октября 2017 г. в рамках фестиваля кино о науке и технологиях «360», с тех пор фильм успели посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске, Самаре, Саратове, Кирове, Воронеже, Казани, Перми, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, Костомукше.

Просмотр фильма и встреча с его режиссером Юлией Киселевой состоится в Большом зале кластера «Октава».

Вход свободный!

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
16 сентября 2018, воскресенье
19:00
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