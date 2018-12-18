Лыжня с профессором О.Г. Вронским

Лыжная экскурсия с заведующим Музейным комплексом «Куликово поле», профессором Олегом Генриховичем Вронским.

Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы — по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к памятному кресту Засадному полку, сквозь Зеленую Дубраву, к кресту Владимира Храброго. Протяженность маршрута вариативна. Для групп со средней лыжной подготовкой — 6 километров, для хорошо подготовленных групп — до 8 км. Каждый участник получит устройство, с помощью которого на всем маршруте можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве. Привозите лыжи с собой или возьмите напрокат в Этнографической деревне «Моховое».

Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .

Стоимость: 350 р. (прокат лыж — 250 р.).