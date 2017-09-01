Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков на экологическую акцию «Литературный сад. Разрастание», посвященную 189-летию со дня рождения Л. Н. Толстого — одного из наиболее известных русских писателей и мыслителей.

Посетители акции не только узнают о проекте «Литературный Сад». Идеей этого проекта стало выращивание на территории усадьбы Смидовичей растений, упоминаемых В. В. Вересаевым в своих «Воспоминаниях». Так, уже были посажены в прошлом году и радовали туляков своим волшебным цветением рододендроны. Затем в рамках всероссийской «Литературной ночи», посвященной Дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина , 5 июня 2017 года была посажена роза — символ поэзии великого русского поэта.

В. В. Вересаева и Л. Н. Толстого связывают несколько встреч, о чем В. В. Вересаев написал в своих «Литературных воспоминаниях». Посещение Ясной Поляны, общение на литературные и философские темы — все это оставило в душе В. В. Вересаева неизгладимый след. Позже в своем литературно-критическом произведении «Живая жизнь» В. В. Вересаев посвятит анализу творчества Л. Н. Толстого и его философского мировосприятия раздел «Да здравствует весь мир!».

В рамках акции участников ждет:

посадка на территории музейной усадьбы саженца дуба — дерева, являющегося одним из ключевых философских образов романа Л. Н. Толстого «Война и мир»;

«Война и мир»; рассказ о творческом общении В. В. Вересаева и Л. Н. Толстого ;

и ; экскурсия по территории усадьбы, рассказ о литературно-экологическом проекте «Литературный Сад»;

выступление тульских литераторов в формате «свободный микрофон».

Время проведения мероприятия — с 15.00 до 17.00 часов. Вход на мероприятие — свободный.