Квест: Тайны Венеции

Кто не слышал о знаменитом Венецианском бале? Ночь расцвечена фейерверками, играют лучшие музыканты, красивейшие женщины блистают платьями и улыбками, а мужчины — галантностью. Не обходится без авантюристов: в этот раз на бал приехал известный повеса — Казанова! Ждут ли вас амурные приключения, яд в бокале вина или кинжал в спину? Попробуйте себя в венецианских интригах!

Стоимость участия 450 Р с человека.

Обязательна предварительная запись по телефону +7 (903) 842-28-28.