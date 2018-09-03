афиша
афиша
Регистрация
Квест-игра «Где? Что? Когда?»

Квест-игра «Где? Что? Когда?»

Знатоки против музея Демидовых! Игрокам предстоит в экстремальных условиях ограниченного времени найти ответы на трудные вопросы. Конечно же, относительно истории известного рода оружейников. На какие предстоит ответить именно вам – выберет волчок.

В поисках ответов придётся заглянуть в XVIII век и даже самим открыть усыпальницу Демидовых!

Приходите, играйте, побеждайте! Вот это настоящая реальность!

Стоимость участия: 150 руб.

Для участия необходима предварительная запись по телефону 39-37-74.

Время проведения игры - по согласованию.

 

 

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
8 сентября 2018, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.