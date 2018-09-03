Квест-игра «Где? Что? Когда?»

Знатоки против музея Демидовых! Игрокам предстоит в экстремальных условиях ограниченного времени найти ответы на трудные вопросы. Конечно же, относительно истории известного рода оружейников. На какие предстоит ответить именно вам – выберет волчок.

В поисках ответов придётся заглянуть в XVIII век и даже самим открыть усыпальницу Демидовых!

Приходите, играйте, побеждайте! Вот это настоящая реальность!

Стоимость участия: 150 руб.

Для участия необходима предварительная запись по телефону 39-37-74.

Время проведения игры - по согласованию.