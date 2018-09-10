Крыловский пленэр

Слово «пленэр» происходит от французского «pleinair"и буквально переводится как «открытый воздух». Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью возможно более полного воспроизведения её реального облика.

Если вы тоже мечтаете освоить азы живописи, работая в цветущем саду, ждём вас на нашем мастер-классе. А в музейных залах вы можете послушать рассказ о творчестве художника Порфирия Крылова.

Стоимость участия: 100 руб.