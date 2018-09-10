Крыловский пленэр
Слово «пленэр» происходит от французского «pleinair"и буквально переводится как «открытый воздух». Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью возможно более полного воспроизведения её реального облика.
Если вы тоже мечтаете освоить азы живописи, работая в цветущем саду, ждём вас на нашем мастер-классе. А в музейных залах вы можете послушать рассказ о творчестве художника Порфирия Крылова.
Стоимость участия: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
15 сентября 2018, суббота
15:00