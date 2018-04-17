Криптоконцеренция: Весна-2018

Это будет не скучное собрание. Это комьюнити — платформа для всех, кто готов открыто делиться и получать знания о блокчейн технологиях и строить новое будущее уже сегодня. Инвестиции в криптовалюты, бизнес на блокчейн — технологиях, криптотрейдинг, майнинг станут основными темами обсуждения в рамках конференции «Весна 2018».

Участники узнают о криптовалютах — что это такое и зачем они нужны, что такое блокчейн простыми словами, как работает новая модель коллективного инвестирования, как встроиться в новую криптоэкономику уже сейчас и какие возможности при этом открываются и многое другое. Спикерами мероприятия станут сильнейшие блокчейн — эксперты России, чьи идеи способны изменить мир.



Мероприятие соберёт на одной площадке 1000 участников, в том числе стартаперов, майнеров, трейдеров, инвесторов и журналистов. У участников будет возможность услышать и взаимодействовать с некоторыми из лидеров крипторынка, а также связаться с сотнями единомышленников.



Для Тульского региона конференция станет самым главным блокчейн событием года, которое повысит криптограммотность каждого участника мероприятия, а также покажет новые возможности цифровой экономики.





Участие в конференции бесплатное.



Ведущие мероприятия — Сергей Иванов и Александр Волков.

Регистрация и подробности — также на сайте конференции cryptoconf.net/ .