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Криптоконцеренция: Весна-2018

Криптоконцеренция: Весна-2018

 Это будет не скучное собрание. Это комьюнити — платформа для всех, кто готов открыто делиться и получать знания о блокчейн технологиях и строить новое будущее уже сегодня. Инвестиции в криптовалюты, бизнес на блокчейн — технологиях, криптотрейдинг, майнинг станут основными темами обсуждения в рамках конференции «Весна 2018».

Участники узнают о криптовалютах — что это такое и зачем они нужны, что такое блокчейн простыми словами, как работает новая модель коллективного инвестирования, как встроиться в новую криптоэкономику уже сейчас и какие возможности при этом открываются и многое другое. Спикерами мероприятия станут сильнейшие блокчейн — эксперты России, чьи идеи способны изменить мир.


Мероприятие соберёт на одной площадке 1000 участников, в том числе стартаперов, майнеров, трейдеров, инвесторов и журналистов. У участников будет возможность услышать и взаимодействовать с некоторыми из лидеров крипторынка, а также связаться с сотнями единомышленников.


Для Тульского региона конференция станет самым главным блокчейн событием года, которое повысит криптограммотность каждого участника мероприятия, а также покажет новые возможности цифровой экономики.



Участие в конференции бесплатное.


Ведущие мероприятия — Сергей Иванов и Александр Волков.
Регистрация и подробности — также на сайте конференции cryptoconf.net/ .

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 мая 2018, суббота
11:00
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