Показ короткометражек с фестиваля «Кинотавр»
9 июля на «Октаве» состоится встреча с киноведом Андреем Щиголевым и просмотр сборника лучших короткометражных картин фестиваля «Кинотавр», который он привезет с собой. Помимо хитов прошлых сезонов Андрей презентует три совсем новых фильма последнего фестиваля, включая «Топливо» Михаила Архипова, которое в этом году получило Гран-при.
Список фильмов:
- «Топливо», режиссер Михаил Архипов. Россия, 24 минуты. 30 Кинотавр, Главный приз
- «Красиво жить», режиссер Ярослав Лебедев. Россия. 18 минут. 30 Кинотавр, конкурс
- «Он везет свой грузовик», режиссер Кирилл Проскурин. Россия, 24 минуты. 30 Кинотавр, конкурс
- «Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов. Россия, 13 минут. 28 Кинотавр, Главный приз.
- «Я нормальный», режиссер Михаил Бородин. Россия, 20 минут. 29 Кинотавр, конкурс.
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. Ее можно пройти по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
9 июля 2019, вторник
19:00