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Показ короткометражек с фестиваля «Кинотавр»

Показ короткометражек с фестиваля «Кинотавр»

9 июля на «Октаве» состоится встреча с киноведом Андреем Щиголевым и просмотр сборника лучших короткометражных картин фестиваля «Кинотавр», который он привезет с собой. Помимо хитов прошлых сезонов Андрей презентует три совсем новых фильма последнего фестиваля, включая «Топливо» Михаила Архипова, которое в этом году получило Гран-при.

Список фильмов:

  • «Топливо», режиссер Михаил Архипов. Россия, 24 минуты. 30 Кинотавр, Главный приз
  • «Красиво жить», режиссер Ярослав Лебедев. Россия. 18 минут. 30 Кинотавр, конкурс
  • «Он везет свой грузовик», режиссер Кирилл Проскурин. Россия, 24 минуты. 30 Кинотавр, конкурс
  • «Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов. Россия, 13 минут. 28 Кинотавр, Главный приз.
  • «Я нормальный», режиссер Михаил Бородин. Россия, 20 минут. 29 Кинотавр, конкурс.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. Ее можно пройти по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
9 июля 2019, вторник
19:00
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