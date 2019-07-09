Показ короткометражек с фестиваля «Кинотавр»

9 июля на «Октаве» состоится встреча с киноведом Андреем Щиголевым и просмотр сборника лучших короткометражных картин фестиваля «Кинотавр», который он привезет с собой. Помимо хитов прошлых сезонов Андрей презентует три совсем новых фильма последнего фестиваля, включая «Топливо» Михаила Архипова, которое в этом году получило Гран-при.

Список фильмов:

«Топливо», режиссер Михаил Архипов. Россия, 24 минуты. 30 Кинотавр, Главный приз

«Красиво жить», режиссер Ярослав Лебедев. Россия. 18 минут. 30 Кинотавр, конкурс

«Он везет свой грузовик», режиссер Кирилл Проскурин. Россия, 24 минуты. 30 Кинотавр, конкурс

«Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов. Россия, 13 минут. 28 Кинотавр, Главный приз.

«Я нормальный», режиссер Михаил Бородин. Россия, 20 минут. 29 Кинотавр, конкурс.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. Ее можно пройти по ссылке.