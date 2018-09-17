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Интерактивная программа «Осенины»

Интерактивная программа «Осенины»

Эта программа посвящена русским народным и православным праздникам осени. Мы отправимся в стародавние времена и сразу же попадем на новогодний праздник — ведь раньше Новый год на Руси встречали 1 сентября! Мы узнаем, как в старину праздновали Новый год и зачем в этот день надо было встать как можно раньше, что такое Осенины и Покров, кто такая Параскева Пятница и почему её называли Льняницей, на какой праздник обычно выпадает первый снег, когда засыпают лешие в лесу, и еще много удивительного и интересного из традиций и верований наших далеких предков. Занятие сопровождается слайд-программой.

Дополнительная информация по тел.: (4872) 41−04−60

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
20 сентября 2018, четверг
18:00
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27 сентября 2018, четверг
18:00
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