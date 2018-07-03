Хвостатая семейка

О семье, любви и верности можно говорить не только применительно к человеку, но и к животным. Многие наслышаны о лебединой верности, о ней сложены пронзительные стихи, сняты фильмы, написаны картины… О семьях ящериц, змей, мышей или обезьян известно гораздо меньше, тем не менее иногда они могут дать фору даже человеку!

В центре внимания в праздничные выходные 7 и 8 июня в Тульском экзотариуме окажутся разноликие «хвостатые семейки». Напомним, что зоопарк в Туле имеет специализацию — рептилии и амфибии, вот о них и пойдет речь более подробно. Посетители узнают, как холоднокровные мамы заботятся о своих детенышах и на какие жертвы идут, чтобы малыши появились на свет, потрогают настоящих живых змей, увидят змеиные яйца, из которых недавно появились маленькие змейки.

Без внимания не останутся и другие ответственные родители и крепкие семьи, живущие на экспозиции экзотариума. К примеру, в большом семействе игрунок (маленьких обезьян) посетители попробуют определить, кто родители, а кто — дети, и сосчитают общее количество верных друг другу «хвостатых» пар в зоопарке. Детей ждут занятные игры и познавательные задания, выполнять которые будет проще и веселее, конечно же, всей семьёй!

Стоимость: взрослый — 200 руб., детский — 150 руб., дети до 3 лет — бесплатно.