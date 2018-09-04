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Городской Пикник

Городской Пикник

  • Для тех, кто хочет подкрепиться, «Большая сковорода» с бесплатной жареной картошечкой и прочие гастрономические радости: соленья, «Ананасовый экспресс», чай, шашлык-пати - все, что нужно для пикника!
  • Для желающих зарядиться энергией, получить быстрый ощутимый эффект и массу положительных эмоций: вам на спортивные площадки для воркаута, кроссфита, и бочче на траве. Будет энергично и весело!
  • Любителей вокала и публичных выступлений приглашает караоке-шатер.
  • Загляните, караоке-марафон продлится до окончания праздника. Танцы приветствуются!
  • Для ценителей ярких зрелищ и крупных форм на большой сцене с 14.00 фестиваль аниматоров, фестиваль красок и концертная программа эстрадных исполнителей. Музыка, краски и правильное настроение!
  • Для тех, кто хочет провести время с пользой, работает образовательная площадка и самые разные мастер-классы: от декорирования рамок до лепки пельменей. Всегда найдется то, чему можно поучиться!
  • Уже с 12.00 для всех большая ярмарка мастеров из Белоруссии, Костромы, Тамбова, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тулы с изделиями ручной работы из металла, дерева, керамики, льна и других материалов. Здесь же мастер-классы по росписи, шитью и вязанию, декупажу, вышивке и прочим ремеслам.
  • С 12.00: аттракционы, фотозоны, дизайн-маркет, бесплатный аквагрим и цвето-шарики для детей и взрослых.

В 22.00 праздник завершится яркими залпами традиционного фейерверка!

Где и когда?
Набережная Упы
Тула, Тула, набережная Упы
8 сентября 2018, суббота
12:00
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