Городской Пикник
- Для тех, кто хочет подкрепиться, «Большая сковорода» с бесплатной жареной картошечкой и прочие гастрономические радости: соленья, «Ананасовый экспресс», чай, шашлык-пати - все, что нужно для пикника!
- Для желающих зарядиться энергией, получить быстрый ощутимый эффект и массу положительных эмоций: вам на спортивные площадки для воркаута, кроссфита, и бочче на траве. Будет энергично и весело!
- Любителей вокала и публичных выступлений приглашает караоке-шатер.
- Загляните, караоке-марафон продлится до окончания праздника. Танцы приветствуются!
- Для ценителей ярких зрелищ и крупных форм на большой сцене с 14.00 фестиваль аниматоров, фестиваль красок и концертная программа эстрадных исполнителей. Музыка, краски и правильное настроение!
- Для тех, кто хочет провести время с пользой, работает образовательная площадка и самые разные мастер-классы: от декорирования рамок до лепки пельменей. Всегда найдется то, чему можно поучиться!
- Уже с 12.00 для всех большая ярмарка мастеров из Белоруссии, Костромы, Тамбова, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тулы с изделиями ручной работы из металла, дерева, керамики, льна и других материалов. Здесь же мастер-классы по росписи, шитью и вязанию, декупажу, вышивке и прочим ремеслам.
- С 12.00: аттракционы, фотозоны, дизайн-маркет, бесплатный аквагрим и цвето-шарики для детей и взрослых.
В 22.00 праздник завершится яркими залпами традиционного фейерверка!
Где и когда?
Тула, Тула, набережная Упы
8 сентября 2018, суббота
12:00