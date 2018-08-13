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Фестиваль по автослалому

Фестиваль по автослалому

Проект «Нескучный город» приглашаем всех на фестиваль Автослалома, который состоится 19 августа на парковке ТЦ «Косогорский».

Если ты любишь наблюдать за скоростным маневрированием по размеченной трассе, любишь азарт, зрелища, автомобили и атмосферу соревнований, то этот фестиваль для тебя!

Расписание мероприятия:

  • 17.00 — Регистрация участников и начало тестовых заездов
  • 17.55 — Брифинг по безопасности для участников
  • 18.00 — Начало зачетных заездов
  • 21.00 — Награждение призеров и победителей

Помимо заездов участников гостей ждут интересные конкурсы.

Вход свободный.

 

Где и когда?
поселок Косая Гора
поселок Косая Гора, Привокзальный район
19 августа 2018, воскресенье
17:00
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