афиша
афиша
Регистрация
Экскурсия в Центральный банк

Экскурсия в Центральный банк

28 сентября Банк России проведет День открытых дверей во всех регионах страны в четвертый раз. Жители Тулы смогут окунуться в историю банковского дела и в современный мир финансов.

Посетители Дня открытых дверей попадут в обновленный музей. Хотите заглянуть в кабинет начальника районной конторы Госбанка второй половины XX века, сфотографироваться за антикварным столом, подписать важные «документы»? Здесь же можно будет увидеть рабочее место кассового работника и счетную технику нескольких поколений. Гостям будет предложено проверить подлинность банкнот с помощью специального оборудования, которым пользовались банковские работники более 50 лет назад. Гвоздем программы станет выставка «250 лет бумажным деньгам».

Для юных гостей будет организована творческая мастерская, где ребята смогут сделать сувенир на удачу, попробовать себя в роли художника – принять участие в создании большой картины. В конце гостей ждет беспроигрышная лотерея с памятными сувенирами.

Чтобы попасть на те активности Дня открытых дверей Банка России, которые будут проходить в здании, необходимо предварительно записаться по телефону: (4872) 32-52-33. Также это можно сделать самостоятельно через сайт Банка России. Для прохода в здание Банка России в Туле нужно обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить мероприятие только в сопровождении взрослого.

Тульское отделение Банка России ждет гостей в субботу 28 сентября 2019 года по адресу: г. Тула, ул. Советская, 88, с 10 до 18 часов.

0
Касса
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Ваши пельмени
Купить билет
1 октября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3500 ₽
Звёзды дискотек 90-х
Купить билет
20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Николай Дроздов
Купить билет
12 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Anacondaz
Купить билет
6 октября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-1300 ₽
Йорш
Купить билет
28 сентября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.