Экскурсионная программа, посвящённая Дню молодежи в России

День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента Р. Ф. Б. Н. Ельцина от 24 июня 1993. А с инициативой учредить праздник выступили Комитет Р. Ф. по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.



В этот день сотрудники музея П. Н. Крылова приглашают всех желающих на экскурсию, посвященную творчеству нашего земляка, выдающегося советского художника Порфирия Никитича Крылова (1902−1990). Порфирий Крылов — Герой Социалистического труда, действительный член Академии художеств СССР, почетный гражданин Города-героя Тулы и Тульской области, один из знаменитой триады художников-карикатуристов Кукрыниксов. Более 1500 произведений живописи, графики, архивных документов было передано в дар музею самим мастером и его сыновьями. Такое большое количество работ позволило открыть в 1997 году Музей П. Н. Крылова , в экспозиции которого представлены живопись и графика. Богатейшее наследие позволяет проследить все этапы творческого пути художника.



Экскурсия проводится в течение дня по предварительной записи по тел. 41−04−60



Стоимость участия: по прейскуранту музея