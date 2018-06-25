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Экскурсионная программа, посвящённая Дню молодежи в России

Экскурсионная программа, посвящённая Дню молодежи в России

День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента Р. Ф. Б. Н. Ельцина от 24 июня 1993. А с инициативой учредить праздник выступили Комитет Р. Ф. по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.


В этот день сотрудники музея П. Н. Крылова приглашают всех желающих на экскурсию, посвященную творчеству нашего земляка, выдающегося советского художника Порфирия Никитича Крылова (1902−1990). Порфирий Крылов — Герой Социалистического труда, действительный член Академии художеств СССР, почетный гражданин Города-героя Тулы и Тульской области, один из знаменитой триады художников-карикатуристов Кукрыниксов. Более 1500 произведений живописи, графики, архивных документов было передано в дар музею самим мастером и его сыновьями. Такое большое количество работ позволило открыть в 1997 году Музей П. Н. Крылова, в экспозиции которого представлены живопись и графика. Богатейшее наследие позволяет проследить все этапы творческого пути художника.


Экскурсия проводится в течение дня по предварительной записи по тел. 41−04−60


Стоимость участия: по прейскуранту музея

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
27 июня 2018, среда
10:00
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