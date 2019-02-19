Джаз-кафе: 6 историй

В арт-кафе «Театральный дворик» состоится встреча, посвященная ударным инструментам из цикла «Шесть историй».



Смело можно сказать, что без ударных нет джаза. Именно истории ударных инструментов в джазе будет посвящён наш вечер. Концерт пройдёт с участием группы «Билет на М.А.Р.С.»

Количество мест ограничено. Бронь снимается 23 февраля в 18.00.



Стоимость: 300 р., 500 р. — за двоих для пришедших парой. Бронирование мест по тел. 71−67−33.

