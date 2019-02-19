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Джаз-кафе: 6 историй

Джаз-кафе: 6 историй

В арт-кафе «Театральный дворик» состоится встреча, посвященная ударным инструментам из цикла «Шесть историй».

Смело можно сказать, что без ударных нет джаза. Именно истории ударных инструментов в джазе будет посвящён наш вечер. Концерт пройдёт с участием группы «Билет на М.А.Р.С.»

Количество мест ограничено. Бронь снимается 23 февраля в 18.00.

Стоимость: 300 р., 500 р. — за двоих для пришедших парой. Бронирование мест по тел. 71−67−33.
 

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
23 февраля 2019, суббота
18:00
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