Джаз-кафе: 6 историй
В арт-кафе «Театральный дворик» состоится встреча, посвященная ударным инструментам из цикла «Шесть историй».
Смело можно сказать, что без ударных нет джаза. Именно истории ударных инструментов в джазе будет посвящён наш вечер. Концерт пройдёт с участием группы «Билет на М.А.Р.С.»
Количество мест ограничено. Бронь снимается 23 февраля в 18.00.
Стоимость: 300 р., 500 р. — за двоих для пришедших парой. Бронирование мест по тел. 71−67−33.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
23 февраля 2019, суббота
18:00