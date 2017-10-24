Достойны славы предков

4 ноября в День народного единства впервые пройдут торжественные проводы в армию одновременно на трех ратных полях России — Куликовом поле, Бородинском и Прохоровском.

Армия — символ единства страны! Святой благоверный князь Дмитрий Донской в 1380 году впервые собрал объединенное русское войско, чтобы дать отпор золотоордынскому самозванцу. В Отечественную войну 1812 года на Бородинском поле многонациональная русская армия встала на пути не знавшего поражений французского войска, а в 1943-м в поле под Прохоровкой произошло самое крупное танковое сражение Великой Отечественной войны. Здесь, на легендарных полях сражений, где в кровавых битвах наши предки отстояли свою землю от грозных завоевателей, соберутся призывники Тульской, Липецкой, Рязанской, Московской и Белгородской областей, чтобы отправиться служить России.

Символично, что в этот день церковь совершает празднование Казанской иконы Божией Матери, которую в 1612 году внес в освобожденную от поляков Москву Дмитрий Пожарский. В этом году на 4 ноября приходится Димитриевская родительская суббота, установленная по благословению прп. Сергия Радонежского в 1380 году в память воинов, павших на Куликовом поле.

День торжеств начнется с литии по всем героям, жизнь отдавшим за Отечество во все времена. Затем будет совершен мемориальный колокольный звон на трех ратных полях России. Заговорят колокола храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино, Спасо-Бородинского женского монастыря близ деревни Семеновское, храма апостолов Петра и Павла в Прохоровке.

Провожать призывников приедут их родные и близкие, которые вместе с будущими защитниками Родины примут участие в обряде проводов. В его основе — этнографический материал XIX века.

Напутствовать ребят будут ветераны боевых действий и военных конфликтов, военные комиссары областей, представители региональных и муниципальных органов власти участвующих в акции.

Все призывники получат памятные подарки и посетят музейные экспозиции, посвященные великим сражениям, — Куликовскому, Бородинскому и Прохоровскому.

Мы уверены, что молодые люди, вступившие в ряды Вооруженных Сил России на одном из ратных и славных полей России, будут достойны славы предков!