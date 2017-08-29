День знаний в Тульских древностях
С началом сентября наши предки связывали начало нового жизненного цикла. В музее соединились воедино праздник Новолетия и начало нового учебного года. Здесь и загадки, связанные с традициями предков и веселая разминка ума перед началом учебного года. Многие премудрости русского житья станут ближе юным школярам в экспозиции «Секреты тульских мастеров».
В 12.30 — открытие выставки «Лубок. Новые сюжеты». История лубочных картинок и авторские работы современного художника Геннадия Иванова позволят взглянуть на реалии современности глазами предков, с присущими им сатирой и юмором.
В день праздника посетители смогут самостоятельно напечатать лубочную картинку.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
1 сентября 2017, пятница
11:30