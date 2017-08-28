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День знаний в музее Вересаева

День знаний в музее Вересаева

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает школьников на интерактивное занятие «Вересаев-гимназист».

Наш знаменитый земляк — писатель Викентий Викентьевич Вересаев тоже был школьником, вернее гимназистом. С 1875 по 1884 годы он учился в Тульской мужской классической гимназии. Этот период жизни Викентий Викентьевич подробно описал в своих автобиографических «Воспоминаниях» как яркие годы общения и дружбы, первой влюбленности и познания мира.

В рамках интерактивного мероприятия школьники погрузятся в атмосферу тульской гимназии конца XIX, увидят уникальные экспонаты этого периода жизни В. В. Вересаева. А также узнают, какие предметы изучали в Тульской мужской классической гимназии, познакомятся с традициями учреждения, поиграют в старинную игру. Мероприятие будет сопровождаться конкурсами и интерактивными заданиями.

Требуется предварительная запись по тел. 8 (4872) 56-77-31.

Стоимость участия в занятии: учащиеся — 80 Р, один сопровождающий — бесплатно.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
1 сентября 2017, пятница
10:00
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