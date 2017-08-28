День знаний в музее Вересаева
Дом-музей
Наш знаменитый земляк — писатель Викентий Викентьевич Вересаев тоже был школьником, вернее гимназистом. С 1875 по 1884 годы он учился в Тульской мужской классической гимназии. Этот период жизни Викентий Викентьевич подробно описал в своих автобиографических «Воспоминаниях» как яркие годы общения и дружбы, первой влюбленности и познания мира.
В рамках интерактивного мероприятия школьники погрузятся в атмосферу тульской гимназии конца XIX, увидят уникальные экспонаты этого периода жизни
Требуется предварительная запись по тел.
Стоимость участия в занятии: учащиеся — 80 Р, один сопровождающий — бесплатно.