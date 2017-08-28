День знаний на Бежином лугу

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг» приглашает организованные группы школьников на праздник «1 сентября — День знаний».

Ежегодно 1 сентября в нашей стране отмечают День знаний — начало учебного года!

Предлагаем школьникам ярко провести этот праздничный день в музее! Учащиеся побывают на музейной экскурсии, познакомятся с детскими и юношескими годами великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, примут участие в викторине, отгадывании загадок, играх на свежем воздухе.

Заявки принимаются по тел. (48756) 2−35−10.